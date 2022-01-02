В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"
19:20 02.01.2022 Источник: Интерфакс
"С сегодняшнего дня и до 20 февраля в городе будут работать более 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - сказал Бирюков журналистам.
Он напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года.
НОВОСТИ
- 20:10 02.01.2022
- В Амстердаме акция протеста вылилась в столкновения с полицией
- 18:45 02.01.2022
- В столкновениях с израильскими военными в Наблусе пострадали свыше 90 палестинцев
- 18:35 02.01.2022
- Два затмения, два суперлуния и четыре звездопада увидят россияне в 2022 году
- 17:30 02.01.2022
- Причиной крупного пожара в многоквартирном доме на Урале называют короткое замыкание
- 17:20 02.01.2022
- Из-за землетрясения на юго-западе Китая число пострадавших увеличилось до 22
- 16:40 02.01.2022
- В захваченной школе в Валуйском развернули штаб националисты - милиция ЛНР
- 16:30 02.01.2022
- Для визита Санду в РФ пока нет необходимых условий - МИД
- 15:20 02.01.2022
- Из-за аварии в Свердловской области 17,6 тыс. человек остались без отопления - МЧС
- 14:40 02.01.2022
- Из-за пожара в здании парламента ЮАР обвалился потолок - министр
- 14:30 02.01.2022
- В ДТП в в Кировской области пострадали семь человек, среди них четверо детей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать