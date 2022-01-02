В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"

19:20 Источник: Интерфакс

Жители столицы с воскресенья могут принять участие в акции по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот", сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



"С сегодняшнего дня и до 20 февраля в городе будут работать более 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - сказал Бирюков журналистам.



Он напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года.



