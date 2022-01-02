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НОВОСТИ

В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"

19:20 02.01.2022 Источник: Интерфакс

Жители столицы с воскресенья могут принять участие в акции по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот", сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"С сегодняшнего дня и до 20 февраля в городе будут работать более 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - сказал Бирюков журналистам.

Он напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года.

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