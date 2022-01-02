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В Амстердаме акция протеста вылилась в столкновения с полицией

20:10 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несанкционированная демонстрация протеста против коронавирусных ограничений в Амстердаме вылилась в столкновения с полицией. Несколько человек получили травмы, некоторые участники акции задержаны, сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По ее данным, на Музейной площади Амстердама, несмотря на запрет на проведение демонстраций, собрались несколько тысяч человек. Многие из них не отреагировали на требование полиции разойтись. В результате в ситуацию был вынужден вмешаться спецназ, которому удалось восстановить порядок на площади. На кадрах, показанных НТК, видно, что в нескольких инцидентах блюстителям порядка пришлось пускать в ход дубинки, чтобы оттеснить наиболее агрессивно настроенных граждан.

Один человек получил травму головы, возможно, из-за брошенного из толпы камня, еще двое пострадали в ходе столкновений с полицией. Еще несколько лиц были задержаны.

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