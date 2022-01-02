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За 10 дней в Нью-Йорке в два раза выросло число госпитализированных с ковидом

20:30 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество больных коронавирусом в больницах штата Нью-Йорк за 10 дней выросло почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные офиса губернатора штата, опубликованные в субботу.

По состоянию на 1 января 2022 года в больницах штата находится 8 451 человек (за сутки это число увеличилось на 532 человека). Лишь 10 дней назад количество госпитализированных равнялось 4 452 человека, а суточный прирост составлял 124 человека. За последние сутки в штате Нью-Йорк от болезней, связанных с коронавирусом, умерли 88 человек (10 дней назад таких было 57). Количество новых случаев заболевания 1 января составило 85 476, в то время как 10 дней назад выявили 28 924 новых случая.

Нью-Йорк в последние недели стал одним из центров распространения омикрон-штамма коронавируса.

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