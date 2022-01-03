До 9 градусов мороза ожидается в Москве в 3 января

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность, небольшой снег, гололедица и до минус 9 градусов ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от семи до девяти градусов мороза. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.