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До 9 градусов мороза ожидается в Москве в 3 января

09:00 03.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность, небольшой снег, гололедица и до минус 9 градусов ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от семи до девяти градусов мороза. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

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