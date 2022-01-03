У ГИБДД могут появиться экспресс-тесты для выявления пьяных водителей
09:10 03.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Точная дата будет известна позднее», — сказал собеседник агентства.
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