У ГИБДД могут появиться экспресс-тесты для выявления пьяных водителей

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в этом году, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Точная дата будет известна позднее», — сказал собеседник агентства.