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НОВОСТИ

Россия готова производить иностранные вакцины от COVID-19, если потребуется - Мантуров

10:30 03.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о производстве иностранных вакцин против коронавируса на территории РФ для внутреннего использования должен принимать Минздрав, российская промышленность готова к их выпуску в следующем году в случае целесообразности, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Решать это — все-таки прерогатива Минздрава. Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — ответил он на вопрос о возможности запуска производства зарубежных вакцин в следующем году.

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