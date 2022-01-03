Россия готова производить иностранные вакцины от COVID-19, если потребуется - Мантуров
10:30 03.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Решать это — все-таки прерогатива Минздрава. Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — ответил он на вопрос о возможности запуска производства зарубежных вакцин в следующем году.
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