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Канцлер ФРГ Шольц рассчитывает встретиться с Путиным в январе - СМИ

11:00 03.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важным фактором выстраивание отношений с Россией и собирается взять этот вопрос под собственный контроль. Как сообщила в понедельник газета «Бильд» со ссылкой на неназванные источники, уже в январе глава правительства Германии рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Корр. ТАСС не располагает официальным комментарием Берлина на этот счет.

Шольц якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой, говорится в статье. В частности, это коснется газовых отношений и украинского вопроса, пишет таблоид. Внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер «уже на протяжении двух недель готовит встречу» главы правительства ФРГ с российским лидером в январе, утверждает издание.

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