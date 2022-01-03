0
0
86
НОВОСТИ

В России зафиксирован минимум случаев заражения COVID-19 с июня прошлого года

11:45 03.01.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост в РФ новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 16 тыс. 343 случаев, умерли за сутки 835 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -16 343 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 147 (7,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в России выявлено минимальное с 17 июня 2021 года количество новых заболевших коронавирусом - такие значения регистрировались в стране до предпоследнего подъема заболевания. Накануне в РФ заболели 18,2 тыс. человек - такое количество соответствовало эпидемиологической ситуации середины сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:12 31.12.2021
Байден четко заявил о том, что США не собираются размещать ударные силы в Украине - Кремль
0
443
20:00 27.12.2021
Россия вряд ли будет и далее испытывать оружие против спутников, - считает глава Роскосмоса
0
822
18:50 27.12.2021
Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы
0
822
17:10 25.12.2021
Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму
0
1011
13:00 25.12.2021
В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
0
1068
20:25 23.12.2021
Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться
0
1208
18:45 23.12.2021
Глава Генштаба ВС РФ провел телефонную беседу с начштаба обороны Великобритании
0
1233
17:40 23.12.2021
В ВСУ отметили уменьшение численности российских войск у украинской границы
0
1216
11:32 23.12.2021
Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае - МО РФ
0
1273
16:32 22.12.2021
Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе - ТВ
0
1336

Возврат к списку