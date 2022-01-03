В России зафиксирован минимум случаев заражения COVID-19 с июня прошлого года

11:45 Источник: Интерфакс

Суточный прирост в РФ новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 16 тыс. 343 случаев, умерли за сутки 835 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -16 343 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 147 (7,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в России выявлено минимальное с 17 июня 2021 года количество новых заболевших коронавирусом - такие значения регистрировались в стране до предпоследнего подъема заболевания. Накануне в РФ заболели 18,2 тыс. человек - такое количество соответствовало эпидемиологической ситуации середины сентября.