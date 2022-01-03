0
0
43
НОВОСТИ

В столице Казахстана власти перекрыли центр, вероятно, в связи с протестами в Мангистауской области

12:45 03.01.2022 Источник: Интерфакс

В Алматы перекрыты доступы к площади Республики, в этом районе с перебоями работает мобильный интернет, сообщают в соцсетях очевидцы.

Согласно распространяемым видеороликам, полицейское оцепление выставлено по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан, туда не пускают ни автотранспорт, ни пешеходов.

Горожане связывают такие меры с протестами в Мангистауской области, где прошли стихийные митинги против повышения цен на сжиженный газ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 03.01.2022
Израиль снова открывает границы для привитых туристов
0
124
12:00 03.01.2022
«Россия-1» запускает новое авторское шоу с Андреем Малаховым
0
264
11:45 03.01.2022
В России зафиксирован минимум случаев заражения COVID-19 с июня прошлого года
0
298
11:00 03.01.2022
Канцлер ФРГ Шольц рассчитывает встретиться с Путиным в январе - СМИ
0
356
10:30 03.01.2022
Россия готова производить иностранные вакцины от COVID-19, если потребуется - Мантуров
0
324
09:27 03.01.2022
Число умерших в мире от COVID-19 приближается к 5,5 млн человек
0
384
09:10 03.01.2022
У ГИБДД могут появиться экспресс-тесты для выявления пьяных водителей
0
369
09:00 03.01.2022
До 9 градусов мороза ожидается в Москве в 3 января
0
364
20:30 02.01.2022
За 10 дней в Нью-Йорке в два раза выросло число госпитализированных с ковидом
0
826
20:10 02.01.2022
В Амстердаме акция протеста вылилась в столкновения с полицией
0
791

Возврат к списку