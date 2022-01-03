В столице Казахстана власти перекрыли центр, вероятно, в связи с протестами в Мангистауской области
12:45 03.01.2022 Источник: Интерфакс
Согласно распространяемым видеороликам, полицейское оцепление выставлено по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан, туда не пускают ни автотранспорт, ни пешеходов.
Горожане связывают такие меры с протестами в Мангистауской области, где прошли стихийные митинги против повышения цен на сжиженный газ.
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