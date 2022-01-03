В столице Казахстана власти перекрыли центр, вероятно, в связи с протестами в Мангистауской области

12:45 Источник: Интерфакс

В Алматы перекрыты доступы к площади Республики, в этом районе с перебоями работает мобильный интернет, сообщают в соцсетях очевидцы.

Согласно распространяемым видеороликам, полицейское оцепление выставлено по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан, туда не пускают ни автотранспорт, ни пешеходов.

Горожане связывают такие меры с протестами в Мангистауской области, где прошли стихийные митинги против повышения цен на сжиженный газ.