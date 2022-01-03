Израиль снова открывает границы для привитых туристов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль с воскресенья возобновляет прием вакцинированных либо переболевших ковидом иностранных туристов из стран с низким риском распространения коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

«Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта постановили, что с воскресенья, 9 января 2022 года, иностранцы, вакцинированные от коронавируса либо переболевшие ковидом, согласно определению Министерства здравоохранения Израиля, из стран из оранжевого списка (не входящих в красный список по угрозе распространения коронавируса — прим. ТАСС) смогут получить разрешение на въезд при условии предварительного заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также прохождения ПЦР-теста при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста», — говорится в заявлении.