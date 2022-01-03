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НОВОСТИ

На тему встречи Путина и Шольца кабмину ФРГ пока сказать нечего

15:40 03.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия продолжает делать ставку на дипломатию в вопросе украинского урегулирования, на этой неделе состоятся встречи советника канцлера ФРГ с коллегами из РФ и Франции, о контактах на высшем уровне сказать пока ничего нельзя. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«О возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего», — заявил он, отвечая на вопрос корр. ТАСС. Таким образом он прокомментировал сообщение газеты «Бильд» о якобы ведущейся германской стороной подготовке встречи в январе канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. Согласно сложившейся практике, кабмин ФРГ анонсирует встречи канцлера максимум за неделю.

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