На тему встречи Путина и Шольца кабмину ФРГ пока сказать нечего

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия продолжает делать ставку на дипломатию в вопросе украинского урегулирования, на этой неделе состоятся встречи советника канцлера ФРГ с коллегами из РФ и Франции, о контактах на высшем уровне сказать пока ничего нельзя. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«О возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего», — заявил он, отвечая на вопрос корр. ТАСС. Таким образом он прокомментировал сообщение газеты «Бильд» о якобы ведущейся германской стороной подготовке встречи в январе канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. Согласно сложившейся практике, кабмин ФРГ анонсирует встречи канцлера максимум за неделю.