В воздействии "омикрона" датские ученые увидели признаки выхода из пандемии COVID-19

17:16 Источник: Интерфакс

Особенности протекания COVID-19 при заражении штаммом "омикрон" позволяют выдвинуть версию, что волна заболеваемости от "омикрона" может стать последней за пандемию, заявила технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе.

"В то время как "омикрон" все еще способен создавать давление на нашу систему здравоохранения, все указывает на то, что он протекает мягче, чем вариант "дельта", - приводит ее слова издание The Guardian.

Она отметила, что риск госпитализации в случае заражения "омикроном" в два раза ниже, чем при инфицировании вариантом "дельта".

"Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, поскольку ("омикрон" - ИФ) может вызвать последнюю волну коронавируса", - подытожила она.