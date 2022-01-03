В воздействии "омикрона" датские ученые увидели признаки выхода из пандемии COVID-19
17:16 03.01.2022 Источник: Интерфакс
"В то время как "омикрон" все еще способен создавать давление на нашу систему здравоохранения, все указывает на то, что он протекает мягче, чем вариант "дельта", - приводит ее слова издание The Guardian.
Она отметила, что риск госпитализации в случае заражения "омикроном" в два раза ниже, чем при инфицировании вариантом "дельта".
"Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, поскольку ("омикрон" - ИФ) может вызвать последнюю волну коронавируса", - подытожила она.
НОВОСТИ
- 16:18 03.01.2022
- Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием (полный текст)
- 15:40 03.01.2022
- На тему встречи Путина и Шольца кабмину ФРГ пока сказать нечего
- 14:40 03.01.2022
- Чтобы не перенаселить Минск, надо сократить строительство жилья - Лукашенко
- 13:20 03.01.2022
- Израиль снова открывает границы для привитых туристов
- 12:45 03.01.2022
- В столице Казахстана власти перекрыли центр, вероятно, в связи с протестами в Мангистауской области
- 12:00 03.01.2022
- «Россия-1» запускает новое авторское шоу с Андреем Малаховым
- 11:45 03.01.2022
- В России зафиксирован минимум случаев заражения COVID-19 с июня прошлого года
- 11:00 03.01.2022
- Канцлер ФРГ Шольц рассчитывает встретиться с Путиным в январе - СМИ
- 10:30 03.01.2022
- Россия готова производить иностранные вакцины от COVID-19, если потребуется - Мантуров
- 09:27 03.01.2022
- Число умерших в мире от COVID-19 приближается к 5,5 млн человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать