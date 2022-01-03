Песков сказал, каким образом согласовывался текст заявления ядерной "пятерки"
19:35 03.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров», — сказал он в ответ на вопрос, как страны утверждали заявление.
НОВОСТИ
- 18:19 03.01.2022
- Президент Ирана обвинил Трампа и Помпео в смерти генерала Сулеймани
- 17:16 03.01.2022
- В воздействии "омикрона" датские ученые увидели признаки выхода из пандемии COVID-19
- 16:18 03.01.2022
- Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием (полный текст)
- 15:40 03.01.2022
- На тему встречи Путина и Шольца кабмину ФРГ пока сказать нечего
- 14:40 03.01.2022
- Чтобы не перенаселить Минск, надо сократить строительство жилья - Лукашенко
- 13:20 03.01.2022
- Израиль снова открывает границы для привитых туристов
- 12:45 03.01.2022
- В столице Казахстана власти перекрыли центр, вероятно, в связи с протестами в Мангистауской области
- 12:00 03.01.2022
- «Россия-1» запускает новое авторское шоу с Андреем Малаховым
- 11:45 03.01.2022
- В России зафиксирован минимум случаев заражения COVID-19 с июня прошлого года
- 11:00 03.01.2022
- Канцлер ФРГ Шольц рассчитывает встретиться с Путиным в январе - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать