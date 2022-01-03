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Песков сказал, каким образом согласовывался текст заявления ядерной "пятерки"

19:35 03.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместное заявление лидеров России, Китая, США, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам. При этом текст полностью отображает позицию как сторон в целом, так и конкретно глав государств, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров», — сказал он в ответ на вопрос, как страны утверждали заявление.

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