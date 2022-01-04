Apple стала первой в мире публичной компанией, капитализация которой превысила 3 трлн долл
09:00 04.01.2022 Источник: Интерфакс
Стоимость акций Apple по итогам торгов выросла на 2,5%, до $182,01. В ходе сессии цена бумаг достигала $182,88, что выше отметки в $182,86, соответствующей капитализации в $3 трлн.
Apple стала первой в мире публичной компанией, рыночная стоимость которой превысила отметку в $3 трлн. Компании потребовалось менее 500 дней, чтобы увеличить капитализацию на $1 трлн: 20 августа 2020 года рыночная стоимость Apple впервые поднялась выше $2 трлн.
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