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Французские медики выявили очередной новый штамм COVID-19 - СМИ

09:15 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый вариант коронавируса обнаружен на юге Франции. Об этом сообщила в понедельник электронная версия австрийской газеты «Хойте».

Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. Тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций», пишет издание.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2 и был обнаружен медиками Марселя. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен.

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