В Москве 4 января синоптики ожидают до десяти градусов мороза

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, гололедица и до минус десяти градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет восемь-десять градуса мороза. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус двенадцати градусов.

Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет пониженным и составит около 739 мм ртутного столба.