В Москве 4 января синоптики ожидают до десяти градусов мороза
09:30 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет восемь-десять градуса мороза. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус двенадцати градусов.
Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет пониженным и составит около 739 мм ртутного столба.
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