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МИД КНР: США и Россия должны раз и навсегда сократить свои ядерные арсеналы

10:40 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин считает, что Москва и Вашингтон обязаны уменьшить свои ядерные арсеналы. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«США и России по-прежнему принадлежат 90% ядерных боеголовок на планете, они должны раз и навсегда юридически обязательным образом сократить свои ядерные арсеналы», — сказал Фу Цун.

По его словам, Пекин твердо убежден в необходимости предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия. «Мы утверждаем, что в ядерных войнах нельзя победить и их нельзя вести», — отметил представитель МИД КНР.

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