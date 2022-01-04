МИД КНР: США и Россия должны раз и навсегда сократить свои ядерные арсеналы
10:40 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«США и России по-прежнему принадлежат 90% ядерных боеголовок на планете, они должны раз и навсегда юридически обязательным образом сократить свои ядерные арсеналы», — сказал Фу Цун.
По его словам, Пекин твердо убежден в необходимости предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия. «Мы утверждаем, что в ядерных войнах нельзя победить и их нельзя вести», — отметил представитель МИД КНР.
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