ВМС США проиграли в суде дело об обязательных прививках от COVID-19
11:00 04.01.2022 Источник: Газета.Ru
Федеральный судья в США вынес решение, запрещающее наказывать военнослужащих ВМС за отказ от вакцинации от коронавируса, сообщает Washington Post.
Как отметил окружной судья США Рид О'Коннор, пандемия «не дает правительству лицензии на отмену» свобод, которыми обладает любой американец, и что военнослужащие могут не прививаться по религиозным убеждениям.
«Потеря религиозных свобод перевешивает любой предстоящий ущерб ВМС... Даже самые ужасные обстоятельства не могут оправдать потерю конституционных прав», — указал судья. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что минобороны рассматривает судебный запрет.
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