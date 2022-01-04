Литва предлагает отменить режим ЧП на границе с Белоруссией

11:15 Источник: Интерфакс

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает отменить введенное из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией чрезвычайное положение.

"Я полагаю, что в такой ситуации, которая сложилась сейчас, было бы целесообразно обсуждать отмену чрезвычайного положения, так как это сильный инструмент, который мы должны использовать в особых обстоятельствах", - сказал президент утром во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он также заявил, что "проблема с мигрантами в настоящее время уже решена", а при осложнении ситуации чрезвычайное положение можно ввести вновь.