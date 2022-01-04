В Казахстане продолжаются протесты против повышения цен на сжиженный газ

11:05 Источник: Интерфакс

В Актау водители и кондукторы одного из автопарков отказались во вторник выходить на работу на фоне проходящего в городе несанкционированного митинга против повышения цен на сжиженный газ , передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Мы, водители и кондукторы "Каспий автопарка", с сегодняшнего дня, 4 января, не выйдем на работу. Мы вместе с народом, и сейчас присоединимся к митингующим", - заявили работники автопарка. Данный автопарк обслуживает пять городских маршрутов Актау.

Тем временем в Алматы во вторник перекрыты площадь Республики и прилегающие к ней улицы, в этом районе с перебоями работает мобильный интернет.