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Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала - МИД КНР

11:45 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин продолжит работать над модернизацией своего ядерного арсенала в соответствии с нуждами национальной безопасности. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала для решения вопросов надежности и безопасности», — заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что «заявления США о том, что Китай значительно увеличивает свой ядерный потенциал, не соответствуют действительности».

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