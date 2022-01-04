Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала - МИД КНР

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин продолжит работать над модернизацией своего ядерного арсенала в соответствии с нуждами национальной безопасности. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала для решения вопросов надежности и безопасности», — заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что «заявления США о том, что Китай значительно увеличивает свой ядерный потенциал, не соответствуют действительности».