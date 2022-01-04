Цены на газ в Европе снова поползли вверх

12:00 Источник: РБК

Стоимость февральских фьючерсов на газ в Европе утром 4 января превысила $1000 за тысячу кубометров. По состоянию на 11:00 они составляли $1004.



31 декабря впервые за несколько недель стоимость фьючерсов опустилась ниже $800 за тысячу кубометров.

