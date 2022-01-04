Данные о заражении COVID-19 в России на 4 января, 2022

12:30 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 15,9 тыс. случаев, умерли за сутки 834 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 15 903 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 196 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, число новых случаев снизилось по сравнению с показателями понедельника (16 тыс.343) на 440 человек и является минимальным с 17 июня 2021 года, когда оно составляло 14 тыс.057 новых случаев. В то же время смертность тогда была более чем в два раза меньше - 416 человек на 17 июня против 834 умерших за сутки по состоянию на 4 января.

Больше всего умерших от COVID-19 в Москве - 68 человек, в Санкт-Петербурге - 63 скончавшихся и в Московской области, где от коронавируса умерли 44 заболевших.