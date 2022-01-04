Дату заседания Совета Россия - НАТО официально подтвердили в альянсе
12:35 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы. В нем подчеркивается, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».
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