В США поставлен антирекорд по суточному заражению COVID-19

13:03 Источник: Интерфакс

В США за последние сутки выявили рекордно высокое число заразившихся коронавирусом COVID-19 - более 1 млн человек, сообщает во вторник Университет Джонса Хопкинса.

Так, 3 января в США диагностировали коронавирус у 1,06 млн человек. Это самое высокое число выявленных случаев заразившихся COVID-19 за сутки с начала пандемии коронавируса.