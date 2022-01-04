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НОВОСТИ

В США поставлен антирекорд по суточному заражению COVID-19

13:03 04.01.2022 Источник: Интерфакс

В США за последние сутки выявили рекордно высокое число заразившихся коронавирусом COVID-19 - более 1 млн человек, сообщает во вторник Университет Джонса Хопкинса.

Так, 3 января в США диагностировали коронавирус у 1,06 млн человек. Это самое высокое число выявленных случаев заразившихся COVID-19 за сутки с начала пандемии коронавируса.

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