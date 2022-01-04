0
0
0
НОВОСТИ

Главы МИД НАТО проведут экстренное совещание в виртуальном формате

14:25 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности. Об этом сообщается во вторник в «Твиттере» НАТО.

«Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины (НАТО подразумевает Крым — прим. ТАСС) и вокруг нее, и более широкие вопросы европейской безопасности», — говорится в сообщении. Эта встреча созвана в преддверии первого за более чем два года Совета Россия — НАТО 12 января, где РФ намерена обсудить свои требования по европейской безопасности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:03 04.01.2022
В США поставлен антирекорд по суточному заражению COVID-19
0
249
12:35 04.01.2022
Дату заседания Совета Россия - НАТО официально подтвердили в альянсе
0
239
12:30 04.01.2022
Данные о заражении COVID-19 в России на 4 января, 2022
0
247
12:00 04.01.2022
Цены на газ в Европе снова поползли вверх
0
306
11:45 04.01.2022
Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала - МИД КНР
0
284
11:15 04.01.2022
Литва предлагает отменить режим ЧП на границе с Белоруссией
0
315
11:05 04.01.2022
В Казахстане продолжаются протесты против повышения цен на сжиженный газ
0
310
11:00 04.01.2022
ВМС США проиграли в суде дело об обязательных прививках от COVID-19
0
299
10:40 04.01.2022
МИД КНР: США и Россия должны раз и навсегда сократить свои ядерные арсеналы
0
341
09:30 04.01.2022
В Москве 4 января синоптики ожидают до десяти градусов мороза
0
353

Возврат к списку