Главы МИД НАТО проведут экстренное совещание в виртуальном формате
14:25 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины (НАТО подразумевает Крым — прим. ТАСС) и вокруг нее, и более широкие вопросы европейской безопасности», — говорится в сообщении. Эта встреча созвана в преддверии первого за более чем два года Совета Россия — НАТО 12 января, где РФ намерена обсудить свои требования по европейской безопасности.
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