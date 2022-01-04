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Сообщения о пограничном споре между Афганистаном и Туркменией неверны - талибы

15:15 04.01.2022 Источник: Интерфакс

Захватившее Афганистан запрещенное в РФ движение "Талибан"  опровергло сообщения ряда СМИ о произошедших на границе Афганистана с Туркменией вооруженных столкновениях.

"Сообщения о пограничном споре между Афганистаном и Туркменистаном неверны", - заявил во вторник глава пресс-центра МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

"Между нами и нашим соседом Туркменистаном нет проблем, и мы хотим иметь хорошие и позитивные отношения с дружественными странами и всеми странами мира по дипломатическим каналам", - отметил представитель радикального движения странице в твиттере.

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