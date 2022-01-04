Президент Казахстана проведет совещание с правительствои по вопросам ситуации в стране

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января проведет совещание с правительством, посвященное социально-экономической ситуации в республике. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране», — написал Уали на своей странице в «Фейсбуке».