Власти Казахстана объявили о снижении цены на сжиженный газ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область Казахстана, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге (0,11 доллара) за литр после встречи с протестующими против повышения цен на топливо. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства.

«Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК „Қазмунайгаз“, — говорится в сообщении.