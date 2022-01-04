Власти Казахстана объявили о снижении цены на сжиженный газ
16:00 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК „Қазмунайгаз“, — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 15:45 04.01.2022
- Президент Казахстана проведет совещание с правительствои по вопросам ситуации в стране
- 15:15 04.01.2022
- Сообщения о пограничном споре между Афганистаном и Туркменией неверны - талибы
- 14:25 04.01.2022
- Главы МИД НАТО проведут экстренное совещание в виртуальном формате
- 13:03 04.01.2022
- В США поставлен антирекорд по суточному заражению COVID-19
- 12:35 04.01.2022
- Дату заседания Совета Россия - НАТО официально подтвердили в альянсе
- 12:30 04.01.2022
- Данные о заражении COVID-19 в России на 4 января, 2022
- 12:00 04.01.2022
- Цены на газ в Европе снова поползли вверх
- 11:45 04.01.2022
- Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала - МИД КНР
- 11:15 04.01.2022
- Литва предлагает отменить режим ЧП на границе с Белоруссией
- 11:05 04.01.2022
- В Казахстане продолжаются протесты против повышения цен на сжиженный газ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать