ЕС предоставил Украине 17 млрд евро помощи

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине беспрецедентный объем помощи в 17 млрд евро и намерен продолжать помогать Киеву, в том числе в укреплении его вооруженных сил. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Польскому агентству печати в преддверии своего визита на Украину 4–6 января.

«ЕС предоставил Украине с 2014 года беспрецедентный объем помощи в 17 млрд евро, — цитирует его агентство. — ЕС готов продолжать оказывать другие виды финансовой поддержки, такие как, например, уже утвержденный пакет помощи в 31 млн евро на укрепление вооруженных сил, в частности, их возможностей кибернетической обороны».