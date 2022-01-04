0
0
82
НОВОСТИ

ЕС предоставил Украине 17 млрд евро помощи

17:00 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине беспрецедентный объем помощи в 17 млрд евро и намерен продолжать помогать Киеву, в том числе в укреплении его вооруженных сил. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Польскому агентству печати в преддверии своего визита на Украину 4–6 января.

«ЕС предоставил Украине с 2014 года беспрецедентный объем помощи в 17 млрд евро, — цитирует его агентство. — ЕС готов продолжать оказывать другие виды финансовой поддержки, такие как, например, уже утвержденный пакет помощи в 31 млн евро на укрепление вооруженных сил, в частности, их возможностей кибернетической обороны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:30 04.01.2022
Через Ла-Манш в Британию за 2021 год переправилось рекордное число нелегалов
0
55
17:20 04.01.2022
Президент Казахстана обратился к протестующим с просьбой не следовать призывам деструктивных лиц
0
82
16:00 04.01.2022
Власти Казахстана объявили о снижении цены на сжиженный газ
0
217
15:45 04.01.2022
Президент Казахстана проведет совещание с правительствои по вопросам ситуации в стране
0
191
15:15 04.01.2022
Сообщения о пограничном споре между Афганистаном и Туркменией неверны - талибы
0
227
14:25 04.01.2022
Главы МИД НАТО проведут экстренное совещание в виртуальном формате
0
328
13:03 04.01.2022
В США поставлен антирекорд по суточному заражению COVID-19
0
510
12:35 04.01.2022
Дату заседания Совета Россия - НАТО официально подтвердили в альянсе
0
413
12:30 04.01.2022
Данные о заражении COVID-19 в России на 4 января, 2022
0
409
12:00 04.01.2022
Цены на газ в Европе снова поползли вверх
0
536

Возврат к списку