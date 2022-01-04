ЕС предоставил Украине 17 млрд евро помощи
17:00 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«ЕС предоставил Украине с 2014 года беспрецедентный объем помощи в 17 млрд евро, — цитирует его агентство. — ЕС готов продолжать оказывать другие виды финансовой поддержки, такие как, например, уже утвержденный пакет помощи в 31 млн евро на укрепление вооруженных сил, в частности, их возможностей кибернетической обороны».
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