Через Ла-Манш в Британию за 2021 год переправилось рекордное число нелегалов
17:30 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В 2020 году по морю в королевство переправилось лишь 8 417 человек. За год число просителей убежища, воспользовавшихся этим маршрутом, выросло более чем в три раза, достигнув 28 395 человек, согласно подсчетам Пи-эй. Наибольший приток нелегалов был отмечен в ноябре, когда в Великобританию на надувных лодках переправилось почти 7 тыс. человек, из них больше 3 тыс. в течение шести дней.
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