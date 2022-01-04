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Через Ла-Манш в Британию за 2021 год переправилось рекордное число нелегалов

17:30 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше 28 тыс. нелегальных мигрантов попали на территорию Соединенного Королевства в 2021 году, преодолев пролив Ла-Манш, что является рекордным для страны показателем. Об этом сообщило во вторник информагентство Пи-эй, изучившее статистические данные, опубликованные МВД Великобритании.

В 2020 году по морю в королевство переправилось лишь 8 417 человек. За год число просителей убежища, воспользовавшихся этим маршрутом, выросло более чем в три раза, достигнув 28 395 человек, согласно подсчетам Пи-эй. Наибольший приток нелегалов был отмечен в ноябре, когда в Великобританию на надувных лодках переправилось почти 7 тыс. человек, из них больше 3 тыс. в течение шести дней.

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