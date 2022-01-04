Стало известно, кто будет представлять МИД РФ на переговорах Россия - НАТО

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил ТАСС, что будет представлять российское дипведомство на предстоящем 12 января в Брюсселе заседании Совета Россия — НАТО.

«Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять», — сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.