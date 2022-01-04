Президент Казахстана обратился к протестующим с просьбой не следовать призывам деструктивных лиц

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим с просьбой не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства общества.

«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», — написал Токаев во вторник на своей странице в «Твиттере».