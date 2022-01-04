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РПН: Нет оснований считать, что штамм "ковида" B.1.640.2 может представлять особый интерес

19:00 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый вариант коронавируса B.1.640.2, обнаруженный на юге Франции, за два месяца не получил никакого распространения, поэтому нет оснований полагать, что он представляет «особый интерес». Об этом журналистам заявили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что геномная последовательность этого образца была загружена в международную базу данных еще 4 ноября 2021 года.

«Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес», — говорится в сообщении.

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