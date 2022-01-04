РПН: Нет оснований считать, что штамм "ковида" B.1.640.2 может представлять особый интерес
19:00 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ведомстве напомнили, что геномная последовательность этого образца была загружена в международную базу данных еще 4 ноября 2021 года.
«Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес», — говорится в сообщении.
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