Королевская чета Швеции заразилась "ковидом" с тремя прививками

19:20 Источник: Интерфакс

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия сдали положительный тест на коронавирус COVID-19, заболевание протекает в легкой форме, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на заявление королевского дворца.

"Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя инъекциями, переносят заболевание в легкой форме и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении.