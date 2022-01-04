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НОВОСТИ

Королевская чета Швеции заразилась "ковидом" с тремя прививками

19:20 04.01.2022 Источник: Интерфакс

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия сдали положительный тест на коронавирус COVID-19, заболевание протекает в легкой форме, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на заявление королевского дворца.

"Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя инъекциями, переносят заболевание в легкой форме и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении.

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