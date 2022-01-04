Столтенберг рассказал, какие темы обсудит Совет Россия - НАТО

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Россия — НАТО 12 января рассмотрит вопросы военной безопасности в Европе, Украину, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью. Об этом написал во вторник в «Твиттере» генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью (действий военных России и НАТО — прим. ТАСС) и снижением рисков», — отметил он.