Столтенберг рассказал, какие темы обсудит Совет Россия - НАТО
21:15 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью (действий военных России и НАТО — прим. ТАСС) и снижением рисков», — отметил он.
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