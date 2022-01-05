0
0
180
НОВОСТИ

Масштабная кампания по продвижению фейков о вакцинах развернута в интернете - ГП РФ

09:10 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России отмечает масштабную кампанию по продвижению в интернете фейковой информации о вакцинах от коронавирусной инфекции.

"В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее", - сообщили ТАСС в пресс- службе Генпрокуратуры, отвечая на запрос агентства.

В ведомстве отметили, что на фоне таких публикаций активно функционируют интернет-сервисы и Telegram-каналы, где якобы на законных основаниях предлагается приобрести справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды, результаты ПЦР- тестов, минуя обращение в медицинские организации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:25 04.01.2022
Главы МИД НАТО проведут экстренное совещание в виртуальном формате
0
179
12:35 04.01.2022
Дату заседания Совета Россия - НАТО официально подтвердили в альянсе
0
219
11:45 04.01.2022
Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала - МИД КНР
0
235
11:00 04.01.2022
ВМС США проиграли в суде дело об обязательных прививках от COVID-19
0
237
10:12 31.12.2021
Байден четко заявил о том, что США не собираются размещать ударные силы в Украине - Кремль
0
696
20:00 27.12.2021
Россия вряд ли будет и далее испытывать оружие против спутников, - считает глава Роскосмоса
0
1029
18:50 27.12.2021
Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы
0
1029
17:10 25.12.2021
Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму
0
1213
13:00 25.12.2021
В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
0
1278
20:25 23.12.2021
Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться
0
1409

Возврат к списку