Масштабная кампания по продвижению фейков о вакцинах развернута в интернете - ГП РФ

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России отмечает масштабную кампанию по продвижению в интернете фейковой информации о вакцинах от коронавирусной инфекции.



"В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее", - сообщили ТАСС в пресс- службе Генпрокуратуры, отвечая на запрос агентства.



В ведомстве отметили, что на фоне таких публикаций активно функционируют интернет-сервисы и Telegram-каналы, где якобы на законных основаниях предлагается приобрести справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды, результаты ПЦР- тестов, минуя обращение в медицинские организации.



