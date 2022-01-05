Масштабная кампания по продвижению фейков о вакцинах развернута в интернете - ГП РФ
09:10 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее", - сообщили ТАСС в пресс- службе Генпрокуратуры, отвечая на запрос агентства.
В ведомстве отметили, что на фоне таких публикаций активно функционируют интернет-сервисы и Telegram-каналы, где якобы на законных основаниях предлагается приобрести справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды, результаты ПЦР- тестов, минуя обращение в медицинские организации.
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