0
0
170
НОВОСТИ

Более 200 человек задержаны а Казахстане за нарушения общественного порядка - МВД

09:15 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 200 человек за нарушения общественного порядка в ходе незаконных акций, которые прошли в нескольких регионах страны. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. "За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек", - уточнили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:25 04.01.2022
Главы МИД НАТО проведут экстренное совещание в виртуальном формате
0
179
12:35 04.01.2022
Дату заседания Совета Россия - НАТО официально подтвердили в альянсе
0
219
11:45 04.01.2022
Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала - МИД КНР
0
235
11:00 04.01.2022
ВМС США проиграли в суде дело об обязательных прививках от COVID-19
0
237
10:12 31.12.2021
Байден четко заявил о том, что США не собираются размещать ударные силы в Украине - Кремль
0
696
20:00 27.12.2021
Россия вряд ли будет и далее испытывать оружие против спутников, - считает глава Роскосмоса
0
1029
18:50 27.12.2021
Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы
0
1029
17:10 25.12.2021
Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму
0
1213
13:00 25.12.2021
В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
0
1278
20:25 23.12.2021
Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться
0
1409

Возврат к списку