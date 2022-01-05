Для борьбы с гиперзвуковыми ракетами Япония хочет создать электромагнитные пушки - СМИ

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Японии намерено заняться разработкой электромагнитных пушек, способных противодействовать гиперзвуковым ракетам. Об этом сообщила в среду газета "Никкэй".



Речь идет о технологии, получившей название "рельсотрон", которая разгоняет снаряд за счет магнитного поля. В этом случае стартовая скорость, по расчетам, может составить около 2 300 м/с, что на 600 м/с выше по сравнению с обычными пусковыми установками. Эта скорость также выше, чем у гиперзвуковых ракет, что делает электромагнитные пушки достаточно эффективным средством обороны.



Тем не менее сейчас рельсотроны официально не применяются ни в одной стране. При их создании необходимо учитывать ряд параметров, в частности, нужно продумать расположение направляющих так, чтобы магнитное поле внутри установки стало сильным, и выбрать прочный металл, который легко проводит электричество.



