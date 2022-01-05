0
0
147
НОВОСТИ

В Алма-Ате и Мангистауской области введен на две недели режим ЧП

09:30 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митинги, продолжающиеся в Казахстане третий день, привели к введению чрезвычайного положения в городе Алма-Ате и Мангистауской области, которая находится на западе страны.

Начавшиеся с протеста против повышения цен на газ уличные беспорядки переросли в столкновения с органами правопорядка. Президент страны Касым-Жомарт Токаев вынужден был ввести комендантский час и режим ЧП в двух регионах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:25 04.01.2022
Главы МИД НАТО проведут экстренное совещание в виртуальном формате
0
179
12:35 04.01.2022
Дату заседания Совета Россия - НАТО официально подтвердили в альянсе
0
219
11:45 04.01.2022
Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала - МИД КНР
0
235
11:00 04.01.2022
ВМС США проиграли в суде дело об обязательных прививках от COVID-19
0
237
10:12 31.12.2021
Байден четко заявил о том, что США не собираются размещать ударные силы в Украине - Кремль
0
696
20:00 27.12.2021
Россия вряд ли будет и далее испытывать оружие против спутников, - считает глава Роскосмоса
0
1029
18:50 27.12.2021
Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы
0
1029
17:10 25.12.2021
Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму
0
1213
13:00 25.12.2021
В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
0
1278
20:25 23.12.2021
Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться
0
1409

Возврат к списку