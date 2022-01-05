В Алма-Ате и Мангистауской области введен на две недели режим ЧП

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митинги, продолжающиеся в Казахстане третий день, привели к введению чрезвычайного положения в городе Алма-Ате и Мангистауской области, которая находится на западе страны.



Начавшиеся с протеста против повышения цен на газ уличные беспорядки переросли в столкновения с органами правопорядка. Президент страны Касым-Жомарт Токаев вынужден был ввести комендантский час и режим ЧП в двух регионах.



