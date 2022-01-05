ВМФ РФ запланировали на 2022 год 950 тактических и командно-штабных учений - адмирал

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные моряки примут участие в 950 тактических и командно-штабных учениях в 2022 году. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, чьи слова приводит Минобороны РФ.



"Перед Военно-морским флотом в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику. Планируется, что военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок", - цитирует военное ведомство Евменова.



По его словам, силы ВМФ продолжат выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах.



