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ВМФ РФ запланировали на 2022 год 950 тактических и командно-штабных учений - адмирал

10:50 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные моряки примут участие в 950 тактических и командно-штабных учениях в 2022 году. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, чьи слова приводит Минобороны РФ.

"Перед Военно-морским флотом в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику. Планируется, что военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок", - цитирует военное ведомство Евменова.

По его словам, силы ВМФ продолжат выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах.

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