В Тибете показатель средней продолжительности жизни побил рекорд
11:40 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, население ТАР стало жить в среднем на 1,09 года дольше, чем в 2020 году. Кроме того, это вдвое больше показателя, зафиксированного в начале 50-х годов прошлого века, - тогда продолжительность жизни в Тибете колебалась на уровне 35,5 лет, а медиков в регионе было не более 100 человек.
Согласно официальным данным, в ТАР насчитывается 14 больниц. Местные врачи оказывают экстренную медицинскую помощь в случае необходимости и могут обеспечить эффективный курс лечения при возникновении более чем 2,4 тыс. видов тяжелых или серьезных заболеваний.
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