В Тибете показатель средней продолжительности жизни побил рекорд

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднестатистический показатель продолжительности жизни в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая в минувшем году достиг рекордной исторической отметки, составив 72,19 года. Об этом сообщило в среду агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.



По его сведениям, население ТАР стало жить в среднем на 1,09 года дольше, чем в 2020 году. Кроме того, это вдвое больше показателя, зафиксированного в начале 50-х годов прошлого века, - тогда продолжительность жизни в Тибете колебалась на уровне 35,5 лет, а медиков в регионе было не более 100 человек.



Согласно официальным данным, в ТАР насчитывается 14 больниц. Местные врачи оказывают экстренную медицинскую помощь в случае необходимости и могут обеспечить эффективный курс лечения при возникновении более чем 2,4 тыс. видов тяжелых или серьезных заболеваний.







