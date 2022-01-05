НАТО не будет вести переговоры с РФ по гарантиям безопасности - премьер Эстонии

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила в среду с утверждением, что НАТО не будет вести переговоры с РФ по обеспечению правовых гарантий безопасности.



"Ни НАТО, ни Запад не ведут с Россией переговоры, - сказала она в эфире телеканала Э-тэ-вэ. - Речь все-таки идет о диалоге, чтобы поддерживать дипломатическое общение, но не [вести] переговоры. По поводу этих абсурдных условий невозможно вести переговоры".



Каллас также высказалась за оказание военной помощи Украине.



"Если мы можем помочь Украине, то надо это делать не только словами, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы до настоящего времени помогали Украине всеми возможными способами и будем делать это и дальше. Думаю, что это также соответствует нашим интересам в области безопасности".



