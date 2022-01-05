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Отцепленный силовиками аэропорт Алма-Аты продолжает работать - очевидцы

12:50 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очевидцы не наблюдают потасовок возле аэропорта Алма-Аты, он оцеплен силовиками и продолжает работу.

"Территория аэропорта оцеплена силовиками, но пока работает и на вылет, и на прилет. Силовиков очень много, потасовок у аэропорта не наблюдали", - сообщили собеседники агентства.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и даже в Нур- Султане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.



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