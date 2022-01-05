«Земляне» порадовали всех поклонников ярким концертом на НТВ

12:50

Фото пресс-службы группы «Земляне»



Известная советская и российская рок-группа «Земляне» за долгие годы своего существования стала поистине легендарной.

За несколько десятилетий состав коллектива неоднократно менялся, но 2021 год стал годом триумфального возвращения «Землян», да ещё и фактически в действительно золотом составе. В группу наконец-то вернулись её отцы-основатели - барабанщик Владимир Киселёв и гитарист Игорь Романов - и музыкальный коллектив стал снова по-настоящему «зажигать», как в прежние времена.

Незадолго до Нового года легендарная группа решила преподнести своим фанатам самый лучший подарок. Музыканты выступили с концертом «Земляне и друзья», в ходе которого исполнили всеми любимые композиции.

Более того, в качестве приглашённых гостей на сцену вместе с «Землянами» вышли известные российские исполнители, песни которых прекрасно знает вся страна.

Особенно поклонников «Землян» порадовал тот факт, что они смогли увидеть исторический концерт любимой группы, прямо не выходя из дома, благодаря трансляции телеканала НТВ.

Эффектный и праздничный концерт «Землян» стал действительно радостным событием для сотен тысяч россиян. В Сети фанаты группы поделились искренними впечатлениями после просмотра концерта.





Позитивными эмоциями после концерта поделились и сами приглашённые звёзды шоу-бизнеса. Например, солист группы A’Studio Байгали Серкебаев признал, что ему было очень приятно стать причастным к выступлению одной из главных советских рок-групп после её возвращения на сцену.