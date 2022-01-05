В 2022 году российские вакцины от ковида будут признаны международными регуляторами - глава РАН

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в 2022 году, как ожидается, будут признаны международными регуляторами, в том числе Всемирной организацией здравоохранения, заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.



"В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю", - сказал он.



Глава РАН также отметил, что иностранные компании, которые видят в российских вакцинах конкурентов, "лоббируют свои интересы, в том числе затрудняя проникновение (вакцин из РФ)".



