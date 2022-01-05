В 2022 году российские вакцины от ковида будут признаны международными регуляторами - глава РАН
13:10 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю", - сказал он.
Глава РАН также отметил, что иностранные компании, которые видят в российских вакцинах конкурентов, "лоббируют свои интересы, в том числе затрудняя проникновение (вакцин из РФ)".
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