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В 2022 году российские вакцины от ковида будут признаны международными регуляторами - глава РАН

13:10 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в 2022 году, как ожидается, будут признаны международными регуляторами, в том числе Всемирной организацией здравоохранения, заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией. Они тоже правы, все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю", - сказал он.

Глава РАН также отметил, что иностранные компании, которые видят в российских вакцинах конкурентов, "лоббируют свои интересы, в том числе затрудняя проникновение (вакцин из РФ)".

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