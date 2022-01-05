Во всех регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости ковидом - Попова

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение заболеваемости ковидом наблюдается во всех регионах РФ, при этом в 45 субъектах остается превышен среднероссийский показатель заболеваемости. Об этом в среду сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



"По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах", - сказала она на селекторном совещании с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ.



По ее словам, максимальные показатели заболеваемости по- прежнему наблюдаются среди лиц старше 65 лет.



