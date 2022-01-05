В Алма-Ате в ходе беспорядков избиты более 500 человек, среди них 130 женщин и пожилых - полиция
14:50 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры. Мы призываем тех, кто вышел на улицы, разойтись. Наша главная цель - не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма", - цитирует Таймерденова портал Tengrinews.kz.
По его данным, в результате беспорядков сожжено 120 машин, в том числе 33 скорых и пожарных. Повреждены 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов. Комендант также призвал жителей города оставаться дома и не поддаваться панике и провокациям.
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