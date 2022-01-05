Из-за пандемии власти Гонконга ужесточают ограничения и вводят запреты на полеты
14:55 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Эпидемиологическая ситуация быстро изменилась и вызывает у нас беспокойство. Сегодня мы объявляем о быстрых, решительных и конкретных мерах, направленных на прерывание цепочек передачи вируса", - сказала она.
Речь идет о закрытии с пятницы на две недели баров, спортивных залов, тематических парков, музеев, салонов красоты, бассейнов и других заведений, а также отмене всех массовых мероприятий. Ресторанам после 18:00 разрешат работать только навынос. Также с 8 января вводится двухнедельный запрет на авиасообщение между Гонконгом и восемью странами - Австралией, Великобританией, Индией, Канадой, США, Пакистаном, Филиппинами, Францией.
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