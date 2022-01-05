0
0
0
НОВОСТИ

Из-за пандемии власти Гонконга ужесточают ограничения и вводят запреты на полеты

14:55 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гонконга впервые за несколько месяцев приняли решение ужесточить ограничительные меры для сдерживания пятой волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду на пресс- конференции глава местной администрации Кэрри Лам.

"Эпидемиологическая ситуация быстро изменилась и вызывает у нас беспокойство. Сегодня мы объявляем о быстрых, решительных и конкретных мерах, направленных на прерывание цепочек передачи вируса", - сказала она.

Речь идет о закрытии с пятницы на две недели баров, спортивных залов, тематических парков, музеев, салонов красоты, бассейнов и других заведений, а также отмене всех массовых мероприятий. Ресторанам после 18:00 разрешат работать только навынос. Также с 8 января вводится двухнедельный запрет на авиасообщение между Гонконгом и восемью странами - Австралией, Великобританией, Индией, Канадой, США, Пакистаном, Филиппинами, Францией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:50 05.01.2022
В Алма-Ате в ходе беспорядков избиты более 500 человек, среди них 130 женщин и пожилых - полиция
0
62
13:20 05.01.2022
Во всех регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости ковидом - Попова
0
208
13:10 05.01.2022
В 2022 году российские вакцины от ковида будут признаны международными регуляторами - глава РАН
0
221
12:50 05.01.2022
«Земляне» порадовали всех поклонников ярким концертом на НТВ
0
258
12:50 05.01.2022
Отцепленный силовиками аэропорт Алма-Аты продолжает работать - очевидцы
0
240
12:45 05.01.2022
НАТО не будет вести переговоры с РФ по гарантиям безопасности - премьер Эстонии
0
292
11:50 05.01.2022
Володин пообещал сделать все, чтобы ужесточить законы о педофилии уже в январе
0
311
11:40 05.01.2022
В Тибете показатель средней продолжительности жизни побил рекорд
0
428
10:50 05.01.2022
ВМФ РФ запланировали на 2022 год 950 тактических и командно-штабных учений - адмирал
0
361
10:40 05.01.2022
Для США и союзников запуск ракеты КНДР не представлял угрозы - ВС США
0
375

Возврат к списку