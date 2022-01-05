Из-за столкновения более 40 автомобилей на трассе М-4 пострадали 11 человек

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения более 40 автомобилей на 217-м км федеральной автодороги М-4 "Дон". Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Тульской области.



"5 января на 217-м км федеральной автодороге М-4 "Дон" произошло столкновение более 40 автомобилей. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, пострадавшие дети в состоянии средней степени тяжести будут помещены в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу. "Четверо мужчин и одна женщина с травмами различной степени тяжести госпитализируются", - добавили в сообщении, отметив, что четверо пострадавших получили медпомощь на месте и отказались от госпитализации.



